Участников КиевПрайда ждали с битами во дворах на Оболони
11:26, 06 июня 2015Общество
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Милиция сопроводила участников на выходе с Марша из-за угрозы от неизвестных парней.
@ngumenyuk
Как сообщает Громадське, во дворах, которыми должны были разойтись участники Марша собрались молодчики с битами.
Чтобы обезопасить участников, сотрудники МВД продолжили их сопровождать.
Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015). Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей. Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а два милиционера были ранены.
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