Участников КиевПрайда ждали с битами во дворах на Оболони

Как сообщает Громадське, во дворах, которыми должны были разойтись участники Марша собрались молодчики с битами.

Чтобы обезопасить участников, сотрудники МВД продолжили их сопровождать.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015). Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей. Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а два милиционера были ранены.