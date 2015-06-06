Участников КиевПрайда ждали с битами во дворах на Оболони

11:26, 06 июня 2015
Общество
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Милиция сопроводила участников на выходе с Марша из-за угрозы от неизвестных парней.

@ngumenyuk

Как сообщает Громадське, во дворах, которыми должны были разойтись участники Марша собрались молодчики с битами.

Чтобы обезопасить участников, сотрудники МВД продолжили их сопровождать.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш Равенства (КиевПрайд-2015). Он проходил по Оболонской набережной под охраной огромного количества правоохранителей. Во время его проведения участников забросали дымовыми шашками, а два милиционера были ранены.

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