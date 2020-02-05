В Раде зарегистрировали законопроект против "акустического насилия" в маршрутках

Законопроект позволит пассажирам общественного транспорта наконец снять наушники и наслаждаться тишиной.

В Раде зарегистрировали законопроект №3006, который установит отдельные правила в перевозке в общественном транспорте Украины согласно международным правилам и будет защищать пассажиров от навязчивой музыки водителей.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

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«Пассажиры во всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки «шансона» или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники», – пояснил он.

Напомним, в пассажирском автобусе сообщением "Луцк-Киев" произошел скандал из-за российского сериала в салоне – водитель отказывался его отключить по просьбе двух пассажирок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ярина Чорногуз.

По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука - 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

В автобусе, как рассказала Чорногуз, транслировали сериал на русском языке. Она не хотела его слышать и попросила выключить, однако водитель отказался. Возник скандал, и девушек в конце концов высадили прямо посреди трассы.