Котлеты по 40 грн: депутат показал меню столовой и ресторана Верховной Рады (видео)
Депутат «Слуги народа» Жан Беленюк показал меню столовой и ресторана Верховной Рады, а также цены на отдельные блюда.
Видео появилось на YouTube канале Беленюка.
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Депутатам предлагают, в частности, салаты в пределах 50-100 гривень (например, салат из тыквы и фетой; с семгой; с апельсином и грейпфрутом).
Есть в меню и «первые» блюда в пределах 40 гривень и «вторые» – по 50-80 гривень. Гарниры – 13-35 гривень, а десерты в среднем 70 гривень.
Кулинарные предложения меняют ежедневно.
Кроме столовой в парламенте также есть ресторан с отдельным меню, официантами и «чаевыми». Впрочем, цены там не отличаются от цен в столовой.
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