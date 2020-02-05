Котлеты по 40 грн: депутат показал меню столовой и ресторана Верховной Рады (видео)

Кулинарные предложения меняют ежедневно.

Депутат «Слуги народа» Жан Беленюк показал меню столовой и ресторана Верховной Рады, а также цены на отдельные блюда.

Видео появилось на YouTube канале Беленюка.

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Депутатам предлагают, в частности, салаты в пределах 50-100 гривень (например, салат из тыквы и фетой; с семгой; с апельсином и грейпфрутом).

Есть в меню и «первые» блюда в пределах 40 гривень и «вторые» – по 50-80 гривень. Гарниры – 13-35 гривень, а десерты в среднем 70 гривень.

Кулинарные предложения меняют ежедневно.

Кроме столовой в парламенте также есть ресторан с отдельным меню, официантами и «чаевыми». Впрочем, цены там не отличаются от цен в столовой.

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