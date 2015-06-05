Посол США одобрил заявление Порошенко о Марше равенства

Посол США Джеффри Пайетт приветствует заявление президента Украины Петра Порошенко об обеспечении безопасности во время Марша равенства, который запланирован в эту субботу в Киеве.

Об этом он написал в Twitter.

«Приветствую заявление Порошенко об обеспечении безопасности во время субботнего Марша равенства в Киеве», - подчеркнул посол США.

Поздравляю заявление @poroshenko об обеспечении безопасности во время субботнего Марша равенства в Киеве. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) June 5, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня во время пресс-конференции президент Украины заявил о том, что участие в Марше равенства - это конституционное право любого гражданина, и он не видит препятствий для проведения этой акции.

«Относительно Марша равенства, я к этому отношусь как христианин и как президент-европеец, и я считаю, что это совместимые понятия», - отметил он.

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«Я не буду в нем участвовать. Но я не вижу никаких оснований для того, чтобы кто-то ему препятствовал, потому что это конституционное право каждого украинского гражданина», - добавил Порошенко. По его убеждению, если этот марш состоится, то правоохранительные органы смогут обеспечить его безопасность.

На 6 июня представители ЛГБТ-сообщества анонсировали проведение в Киеве Марша равенства.