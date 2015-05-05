Курортный сезон в оккупированном Крыму стартовал провалом: безлюдные пляжи и пустые санатории
12:34, 05 мая 2015Общество
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Старт нового сезона в Крыму с треском провалился.
На майские праздники в Крыму было пусто
На майские праздники, которые украинцы называют репетицией отпуска, там было пусто, передает ТСН.
Украинцы на полуостров не поехали, а русских было мало. Житель Крыма опубликовал в интернете видео, на котором видно пустой пляж, свободную дорогу, пустые санатории.
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Отмечается, что обычно, первомай был генеральной репетицией крымского курортного сезона. Последний перед оккупацией 2013-й стал рекордным. Тогда за майские праздники Крым принял более 100 тысяч туристов, а за весь год – 6 миллионов.
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