Курортный сезон в оккупированном Крыму стартовал провалом: безлюдные пляжи и пустые санатории

На майские праздники, которые украинцы называют репетицией отпуска, там было пусто, передает ТСН.

Украинцы на полуостров не поехали, а русских было мало. Житель Крыма опубликовал в интернете видео, на котором видно пустой пляж, свободную дорогу, пустые санатории.

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Отмечается, что обычно, первомай был генеральной репетицией крымского курортного сезона. Последний перед оккупацией 2013-й стал рекордным. Тогда за майские праздники Крым принял более 100 тысяч туристов, а за весь год – 6 миллионов.