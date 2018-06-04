Крым: туристический бум наоборот

Все больше жителей Крыма устремляются сегодня на материковую Украину за продуктами. Наиболее популярные маршруты – Новоалексеевка, Геническ, Мелитополь, Херсон. На полуострове перевозчики даже организовывают челночные туры по украинским магазинам. Те, кто хочет сэкономить на поездке, добираются самостоятельно небольшими группами.

Редактора местного интернет-издания из Геническа, Геннадий Осьмак, рассказывает о нарастающем потоке «шоппинг»-туристов из Крыма: «По словам одной жительницы Крыма, жить стало очень тяжело. Зарплаты в 8000 рублей при нынешних крымских ценах ее семье (как и многим другим) хватает только на неделю, поэтому приходится ездить за продуктами в Геническ. Из Симферополя вчетвером едут на электричке. Затем пересекают границу на Чонгаре и берут такси. Продукты питания покупают на рынке или в супермаркете. Крымчанка говорит, что даже учитывая затраты на поездку, это намного экономней, чем покупать продукты в Крыму, где цены в 2-4 раза выше».

Любопытно, что ассортимент закупаемых крымчанами на материке продуктов и товаров постоянно увеличивается. В частности, сейчас крымские пенсионеры массово скупают в генических аптеках лекарства.

«Челноков в последние недели стало еще больше. Кроме упомянутых продуктов, гребут лекарства. Сам был свидетелем, как в аптеке на рынке крымские пенсионеры устроили огромную очередь», - говорит Осьмак.

Крымчане не скрывают от жителей материковой Украины, что туристами стали по причине того, что стоимость продовольствия на анексированном полуострове в два-три раза выше, чем на материке, а качество продуктов российского производства, которые в основном наполняют крымский рынок, хуже украинских.

Повышенный спрос уже привел к тому, что на рынках в приграничных районах Херсонщины цены на продовольствие поползли вверх, чем недовольны местные жители. Правда, отчасти это также связано с началом курортного сезона – например, в том же Геническе.

Учитывая эту специфику, крымские «челноки» активно переключились и на крупные некурортные города. В частности, много крымских машин появляются на рынках Херсона в выходные дни. На херсонские базары приезжают также десятки автобусов с крымским «туристами». Херсонцы идентифицируют крымчан по большим сумкам. Также гости выбирают товар, не особо торгуясь, чем радуют местных продавцов. Покупают в основном мясо, колбасы, сыры, консервы. В супермаркетах «туристы» скупают деликатесы.

С одним из таких «шопинг»-туристов удалось пообщаться и корреспонденту УНИАН. Дмитрий из пригорода Симферополя сообщил, что за продуктами в Херсон приехал не первый раз. Несмотря на высокую стоимость поездки – в оба конца выходит от 800 до 1000 гривен, по словам Дмитрия, игра стоит свеч, так как за раз можно привезти продукты на две-три недели и для знакомых, друзей, соседей. Кроме того, у крымчанина в последние месяцы появилось больше свободного времени, так как бизнес, в котором он работает, переживает сложные времена.

«Фирма, в которой я работают, занимается наружной рекламой. Сейчас в этом бизнесе, как и в большинстве других в Крыму, полный «штиль». Заказов очень мало. В основном социалка (социальная реклама, - УНИАН), но это – копейки или вообще бесплатно. А недавно нас «порадовали» местные чиновники – сообщили, что начальство из Москвы недовольно большим количеством наружной рекламы на дорогах Крыма. Нас уже предупредили, что скоро будут резать конструкции. Сможет ли выжить наша фирма – неизвестно», - рассказал Дмитрий.

Погранично-транспортный «свозняк»

Проезд из Крыма на материк и обратно – это отдельная тема, в которой много нюансов.

В частности, попасть в Крым из Херсона не так сложно, как принято думать. Об этом рассказал турист из Херсона Владимир, который в мае совершил поездку в крымские горы. По его словам, он с друзьями доехал на пригородном поезде из Херсона в Вадим (за райцентром Каланчак). Из Вадима на такси за 150 гривен туристы доехали до КПП «Каланчак». Перейдя границу пешком, путешественники взяли еще одно такси и доехали до Армянска, где их встретили друзья на автомобиле.

Обратно было еще проще. Доехав на одном рейсовом автобусе до Джанкоя, Владимир и его друзья пересели в другой рейсовый автобус, и, за 200 гривен с человека, доехали до Херсона.

Также турист отметил, что в сравнении с тем количеством отдыхающих, которое наблюдалось в Крыму в мае 2-3 года назад, можно смело утверждать, что туристов на полуострове просто нет.

«По крымским горам ходят только местные. Это факт. Но в этом есть позитив – в горах стало меньше мусора», - отметил Владимир.

Несколько отличается ситуация с проездом через границу в районе Геническа.

«Сейчас начали ходить автобусы коммунального предприятия «Комета Плюс» от Чонгара до Геническа и Новоалексеевки. Также очень много частников по извозу. Крымчаки добираются на электричке до Чонгара, а там берут такси на 4 человек до Новоалексеевки», - говорит журналист Геннадий Осьмак.

При этом, Осьмак заявляет, что междугородние автобусы беспрепятственно ходят из Крыма на материковую Украину и обратно.

«Наши таксисты тоже возят прямо в Симферополь. Их уже знают пограничники и таможенники. Договариваются, чтобы пропускали быстрей. Платят», - сообщил Осьмак.

По словам журналиста, таксисты утверждают, что на КПП «Чонгар» платят за все: за проезд фуры, за ускоренный проезд, даже очередь через таможню продают.

Также Осьмак утверждает, что на КПП «Чонгар» стоят большие очереди пеших туристов, которые пытаются попасть в Крым.

«Очереди на границе стабильно большие, стоят долго. В основном в очередях те, кто приезжает на поездах до Новоалексеевки и хочет попасть в Крым», - говорит журналист.

Отметим, что на железнодорожном вокзале и на автостанции в Херсоне, не скрываясь, стоят микроавтобусы с табличкой «Симферополь». Цена проезда – 400 гривен с пассажира. Обратно в Херсон из Симферополя везут за 1200 русских рублей. Любопытно, что водители предупреждают о необходимости бронировать места, так как спрос на такие перевозки постоянно растет.

Еще один интересный комментарий относительно коррупции на границе дал бизнесмен из Киева Аркадий. Ранее он жил в Донецке, его фирма занималась недвижимостью. После аннексии Крыма у фирмы Аркадия на полуострове осталось много различных объектов. После начала военных действий на Донбассе бизнесмен переехал с семьей в Киев, и теперь по нескольку раз в месяц ездит в Крым, чтобы продать оставшуюся недвижимость.

По словам Аркадия, коррупция есть и на украинской стороне границы, и на российской. Но власти по-разному подходят к решению этой проблемы.

«Российских пограничников и таможенников меняют почти каждый месяц. Они приезжают работать в Крым вахтенным методом со всей России. Полностью это не решает проблему взяток, но уровень коррупции со стороны Крыма значительно ниже, чем на украинской стороне, где ротация пограничников и таможенников происходит крайне редко. Впрочем, россияне «компенсируют» это преимущество высоким уровнем хамства в общении с пересекающими границу. Украинские пограничники ведут себя намного вежливее», - отмечает Аркадий.

Также предприниматель сообщил, что после прошлогоднего бума на покупку недвижимости в Крыму россиянами, с конца прошлого года спрос на квартиры и дома на полуострове сильно упал. Объясняет это явление Аркадий неопределенностью касательно дальнейшей судьбы оккупированной территории, и затянувшимся «мертвым сезоном» в крымском туристическом бизнесе.

Светозар Дорофеев