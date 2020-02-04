Правительство отчиталось о платежках пенсионерки, которой нардеп посоветовал продать собаку за коммуналку (видео)

По данным правительства семья Любови с Кировоградщины уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию.

Правительство по поручению президента рассмотрело коммунальные платежки домохозяйства женщины, которой народный депутат Евгений Брагар в телеэфире посоветовал продать собаку ради оплаты коммунальных услуг.

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Такое заявление в эфире ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV сделала Заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив. Представитель Офиса президента извинились за скандальное заявление Брагар.

«Ситуация, которая произошла с одним из депутатов "Слуги народа" в пятницу на эфире. Прежде всего я хочу извиниться от нас всех за такие опрометчивые слова депутата. Еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом госпожи Любви из Кировоградской области», – отметила Ковалив.

«Сегодня мы получили информацию о непосредственно платежках, которые платит это домохозяйство, семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает.

По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть более 3,5 тысяч гривень, что в среднем позволило этой семье платить не более 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги (газ и электроэнергию – ред.)», – продолжила заместитель руководителя ОП.

Ковалив отметила, что это пример того, как субсидии позволяют украинцам экономить. Кроме того, по ее словам, задача власти – уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у Любви с Кировоградщины.

Правительство планирует достичь этого с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

Как сообщал УНИАН, депутат Брагар в эфире канала «112» посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в сети разгорелось оживленное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеял такой совет нардепа.

Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что «новичок в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы».