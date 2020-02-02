В сети показали фото "элитного" Шарика, которого нардеп советовал продать пенсионерке

В сети обсуждают фото собаки, которую пенсионерке из села Аджамка Кировоградской области посоветовал продать народный депутат Евгений Брагар, чтобы хватило денег заплатить за коммунальные услуги.

Читайте также"Слуга" написав заяву на волонтерку за утиски російської мовиФотографии собаки опубликовало издание CBN.

Как отмечается, небольшую собаку черного цвета зовут Шариком, ему 14 лет.

Как сообщал УНИАН, Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в сети разгорелось оживленное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеяли такой совет нардепа.

Впоследствии Брагар за свой совет извинился и заявил, что «новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы».