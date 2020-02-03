Денисова осудила "облаву" правоохранителей на мусульман возле мечети в Киеве

31 января в результате проверки документов у мусульман, которые выходили из здания центра после пятничной молитвы были, задержаны 15 иностранных граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила рейд правоохранителей и миграционной службы в исламском культурном центре «Альраид» в Киеве.

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Об этом омбудсвумен сообщила в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что 31 января в Киеве сотрудники Национальной полиции и Государственной миграционной службы совершили около исламского культурного центра «Альраид» проверку документов у мусульман, которые выходили из здания после пятничной молитвы.

В результате проверки были задержаны 15 иностранных граждан.

«Осуждаю проведение каких-либо рейдов или проверок со стороны правоохранительных органов и миграционной службы во время проведения богослужения», - отметила Денисова.

Омбудсвумен отметила, что согласно ст.1 закона «О свободе совести и религиозных организациях» государство гарантирует право на свободу совести гражданам Украины и осуществление этого права согласно Конституции, Декларации о государственном суверенитете Украины и нормах международного права, признанных Украиной, социальной справедливости, равенстве, защите прав и законных интересов граждан независимо от отношения к религии.

«По данному факту мной направлены соответствующие акты реагирования руководителям Национальной полиции Украины и Государственной миграционной службы Украины. Ситуация с соблюдением прав задержанных иностранных граждан находится на моем личном контроле», - подчеркнула она.