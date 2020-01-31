Правоохранители отчитались по "облаве" возле мечети в Киеве: 12 мигрантов выдворят из Украины

В Государственной миграционной службе уверяют, что их сотрудники в мечеть не заходили и права верующих мусульман не нарушались.

В результате массовой проверки мусульман возле мечети в Киеве в отношении 12 мигрантов принято решение о принудительном возвращении их в страну происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве и Киевской области.

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Отмечается, что сегодня совместно с сотрудниками Национальной полиции была проведена проверка по соблюдению миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства в Шевченковском районе столицы.

«Во время проверки торговых объектов возле пр. Старожитомирский выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении одного лица решено сократить срок пребывания на территории Украины, еще двух иностранцев привлекли к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП», - говорится в сообщении.

В то же время, как заверили в ведомстве, их сотрудники в мечеть не заходили, права верующих мусульман не нарушали.

«Во время проверки на территорию мечети, которая расположена рядом с местом отработки на ул. Дегтяревской, работники миграционной службы и полицейские не заходили, права верующих мусульман не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства работниками ЦТУ ГМС в г. Киеве и Киевской области не было допущено», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, лидер Меджлиса крымскотатарского народа, бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что 31 января в Киеве верующие мусульмане «столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека».

По его словам, в мечети Исламского культурного центра «Альраид», что находится в Киеве на улице Дегтяревской, прибыли на двух автобусах сотрудники Государственной миграционной службы и экипированы спецсредствами и оружием сотрудники полиции. Свое пребывание возле мечети и требования к людям, которые выходили из двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

В полиции Киева сообщили, что полицейские вместе с сотрудниками миграционной службы обнаружили 15 иностранных граждан, которые не имели документов, подтверждающих их законное пребывание на территории Украины. Среди них - граждане десяти стран - Российской Федерации, Марокко, Азербайджана, Туниса, Йемена, Египта, Казахстана, Сирии, Узбекистана и Ливии.