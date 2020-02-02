В Одессе отгуляли выпускной молодые офицеры ВМС, которые побывали в российском плену (видео)

Уже в воскресенье офицеры заступают на боевое дежурство.

В Одессе состоялся торжественный выпуск молодых офицеров ВМС Украины. Юноши получили лейтенантские погоны, дипломы и кортики.

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Как говорится в сюжете ТСН, этот выпуск особенный - первый чисто одесский. Будущие лейтенанты начинали учиться здесь в 2014 году, когда вуз из-за оккупации вынужден был перебазироваться из Крыма. Из 46 офицеров 19 уже успели послужить по контракту, пятеро с опытом войны в Донбассе.

Им вручают дипломы и начинают новую, одесскую традицию - погоны и кортики сыновьям надевают родители. К этому выпуску только в сентябре прошлого года присоединились двое офицеров, которые не смогли закончить учебу со своим курсом, потому что девять месяцев провели в российской тюрьме. Их взяли в плен во время захвата кораблей ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Каждый, кто поступает на службу в Вооруженные Силы Украины, он знает, на что он идет, ну и да, определенный опыт мы получили, и этот опыт должны воспринимать таким, какой он есть", - рассказал выпускник Владислав Костышин.

"Мы еще в 2014 году пережили крымские события, когда пели гимн. Тогда определился весь наш курс, нужно служить Украине", - напомнил выпускник Богдан Головаш.

Уже в воскресенье молодые офицеры заступают на боевое дежурство. Богдан Головаш будет заниматься ремонтом, а впоследствии и ходовыми испытаниями обстрелянного россиянами бронекатера "Бердянск". На нем уже закончили работать эксперты.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 18 ноября РФ вернула Украине захвачены буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь».

20 ноября корабли прибыли в порт Очакова. Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».