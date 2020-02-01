ВМС Украины завершили баллистическую экспертизу бронекатера, который вернула Россия

Другой малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» в ВМС ВСУ планируют отремонтировать собственными силами.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил о завершении баллистической экспертизы одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».

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В комментарии Радио Свобода Воронченко уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

По словам командующего ВМС, с «Бердянска» сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательствами «агрессивных и противоправных действий России».

«Другой МБАК (малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» - УНИАН) ибуксир «Яны Капу»

сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе», - добавил адмирал.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряков вернули домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир «Яни Капу» и катера «Бердянськ» и «Нікополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».