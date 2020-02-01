Помпео посетил в Киевском военном госпитале раненых бойцов (фото)

Госсекретарь США Майк Помпео пожелал украинским бойцам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом военно-медицинского учреждения.

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Украину посетил раненых воинов, находящихся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра «Киевский военный клинический госпиталь».

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Об этом сегодня сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Помпео пожелал украинским бойцам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом известного военно-медицинского учреждения Украины.

Госсекретарь США также заглянул в госпитальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором находят духовную поддержку защитники Украины.

Как сообщал УНИАН, Помпео прибыл в Киев вечером 30 января.

31 января он встречался с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком, лидерами деловых кругов, гражданского общества и религиозными лидерами.