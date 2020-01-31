Помпео объяснил, при каких условиях США отменят санкции против России

Госсекретарь США отметил, что российская агрессия в Украине привела к бессмысленным потерям тысяч жизней на востоке Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что санкции, введенные против Российской Федерации, будут продолжать действовать, пока не прекратится гибель людей на Донбассе.

Об этом Помпео заявил в микроблоге Twitter.

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"Агрессия России в Украине привела к бессмысленным потерям тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, чтобы почтить память о них. Санкции против России будут оставаться в силе, пока поступки, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - подчеркнул Помпео.

Также он обнародовал фотографии, где он вместе с Пристайко и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возлагают цветы к стене памяти на Михайловской площади в Киеве.