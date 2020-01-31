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Помпео объяснил, при каких условиях США отменят санкции против России

17:39, 31 января 2020
Политика
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REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что санкции, введенные против Российской Федерации, будут продолжать действовать, пока не прекратится гибель людей на Донбассе.

Об этом Помпео заявил в микроблоге Twitter.

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"Агрессия России в Украине привела к бессмысленным потерям тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, чтобы почтить память о них. Санкции против России будут оставаться в силе, пока поступки, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - подчеркнул Помпео.

Также он обнародовал фотографии, где он вместе с Пристайко и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возлагают цветы к стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

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