СБУ задержала диверсанта, который пытался взорвать железнодорожный мост на Харьковщине

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 38-летний местный житель действовал по прямому указанию террористов так называемой "ЛНР". Он должен был взорвать поезд, которым перевозили украинскую военную технику в район проведения антитеррористической операции.

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Злоумышленник также признался, что вербовал граждан для организации и совершения диверсий и терактов на территории региона.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта во время минирования моста – железнодорожного пути на участке движения "Купянск-Святогорск". Правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62, которая должна была быть приведена в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

Следователи УСБУ в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.