Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Зеленский возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.
Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.
Зеленский также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины, и посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.
102 роки тому історія боротьби за власну державність поповнилася героїчною сторінкою – боєм під Крутами. Це історія насамперед не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки. Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю. Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням.