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Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут

10:46, 29 января 2020
Общество
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Память павших героев почтили минутой молчания / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Зеленский возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.

Память павших героев почтили минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия.

Зеленский также возложил цветы к могилам участников антитеррористической операции, погибших на востоке Украины, и посетил церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле.

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