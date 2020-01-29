Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут

Президент возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве и к могилам участников АТО, погибших на востоке Украины.

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