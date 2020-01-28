На модернизацию станции "Академик Вернадский" в этом году потратят почти 30 миллионов гривень

Средства пойдут на обновление лабораторий и систем жизнеобеспечения.

На 2020 год государство выделило 27 млн гривен для продолжения модернизации украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, об этом рассказал первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

Во время презентации почтовой марки «200 лет со времени открытия Антарктиды» он отметил, что в прошлом году стартовала масштабная модернизация «Вернадского» впервые с момента передачи станции Украине от Великобритании, то есть почти за четверть века.

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«Сегодня антарктическая наука - это возможность для наших ученых, в частности молодых, проводить исследования мирового уровня не эмигрируя за границу, оставаясь украинским ученым. Это окно возможностей, которых сейчас в Украине не так много, и государство пытается всячески это поддерживать. В частности, мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции, впервые такая помощь предоставлялась в 2018 году. На 2020 год выделено 27 млн грн для создания условий, чтобы нашим ученым было комфортно и безопасно проводить научные исследования», - сказал Полюхович.

Модернизация идет по двум направлениям: обновление систем жизнеобеспечения - энергетика, отопление, водоснабжение, вводится система управления отходами и техническое усовершенствование лабораторий и приборов станции со значительным увеличением точности измерений и их автоматизацией.

Часть этих работ уже сделана в 2018-2019 годах, остальные пройдет в этом и следующем году. На предварительный этап модернизации государство выделило около 35 млн гривен.

Как сообщал УНИАН, в Украине выпустили новую почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды.

После церемонии спецпогашения памятный конверт с маркой и отпечатком специального штемпеля были переданы руководителю будущей 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрию Отрубе. Он отвезет артефакт на станцию «Академик Вернадский» в конце марта, когда вместе с командой полярников отправится туда на летнюю зимивку.

*** Украинская станция «Академик Вернадский» уже дважды была изображена на почтовых марках Украины: в 1996 году на почтовой марке «Первая Украинская антарктическая экспедиция», в 2009 году на сцепке из двух марок «Сохранение полярных регионов и ледников». - ее экземпляр поедет в станцию «Академик Вернадский» в марте.