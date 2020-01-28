Больше всего - в Одесской области: стало известно, сколько памятников Ленину осталось в Украине

Памятники вождю остаются в ряде областей в различных частях страны.

В Украине до сих пор остается около двух десятков памятников Владимиру Ленину.

Об этом сообщает председатель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков в блоге для lb.ua.

По его данным, больше всего памятников советскому вождю осталось на Одесщине. В частности, в Болградском районе - по одному в селах Виноградовка, Зализничное, Калчев, Владичень и Голица.

"В этих селах проживают болгары и гагаузы, которым почему-то нравится советский идол, поэтому перед сельскими советами вышеуказанных сел можно до сих пор увидеть "вождя", - добавил активист.

Читайте такжеЛенин возвращается? В центре Киева демонтировали синюю руку

В этом же регионе небольшой бюст остается на окраина села Затишье Захаровского района. Еще три - на закрытых территориях в Одессе. В частности, на авиазаводе, детской дорожной больнице и заводе имени Либхнехта.

Еще два "вождя" есть на Полтавщине - в селе Веселый Подол и в санатории "Сосновый Бор" Зиньковского района. Также есть подобный памятник на заводе НКМЗ в Краматорске - нынешнем административном центре Донецкой области.

На Винниччине "Ленин" есть в городском парке Немирова, а на Херсонщине - в детском лагере "Орленок" в селе Геническая Горка. В последнем случае вместо демонтажа памятник замотали в мусорные пакеты.

Читайте такжеВ Днепре националисты блокировали гостиницу, в которой помещены портреты Сталина и Ленина (фото, видео)

"И еще три Ильича стоят на территориях бывших заводов в Харькове и Днепре. В Днепре на Кислородной улице 3-а. В Харькове на территории бывшей обувной фабрики и бывшего завода "Энергоресурс". Вероятно, что этот год будет последним - когда памятник Ленину можно будет увидеть не в музее", - написал Поздняков.

Как сообщал УНИАН, в конце 2019 года под Одессой демонтировали памятник Ленину. Это произошло в селе Андреевка.