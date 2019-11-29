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"Дональд Рокки" или "Трамп Бальбоа": президент США опубликовал фото в неожиданном образе

04:14, 29 ноября 2019
Курьёзы
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Трамп никакого описания к фото не прикрепил / фото twitter.com/realDonaldTrump

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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter.

Отметим, что американский президент даже не намекнул, с чем связан этот постер. Сопровождающей записи под фотографией Трамп не оставил.

Пользователи соцсети и подписчики Трампа моментально начали комментировать фотографию. Фото "Дональда Рокки" или "Трампа Бальбоа" оценили более полумиллиона человек.

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Теги: #Трамп#Сильвестр Сталлоне