"Дональд Рокки" или "Трамп Бальбоа": президент США опубликовал фото в неожиданном образе

Пользователи Сети моментально начали комментировать фотографию.

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото в образе Сильвестра Сталлоне из фильма "Рокки".

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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter.

Отметим, что американский президент даже не намекнул, с чем связан этот постер. Сопровождающей записи под фотографией Трамп не оставил.

Пользователи соцсети и подписчики Трампа моментально начали комментировать фотографию. Фото "Дональда Рокки" или "Трампа Бальбоа" оценили более полумиллиона человек.

Perception или reality pic.twitter.com/Za6ypL3Hsc — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) November 27, 2019