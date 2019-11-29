"Дональд Рокки" или "Трамп Бальбоа": президент США опубликовал фото в неожиданном образе
04:14, 29 ноября 2019Курьёзы
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Пользователи Сети моментально начали комментировать фотографию.
Трамп никакого описания к фото не прикрепил / фото twitter.com/realDonaldTrump
Президент США Дональд Трамп опубликовал фото в образе Сильвестра Сталлоне из фильма "Рокки".
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Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter.
Отметим, что американский президент даже не намекнул, с чем связан этот постер. Сопровождающей записи под фотографией Трамп не оставил.
Пользователи соцсети и подписчики Трампа моментально начали комментировать фотографию. Фото "Дональда Рокки" или "Трампа Бальбоа" оценили более полумиллиона человек.
November 28, 2019
Perception или reality pic.twitter.com/Za6ypL3Hsc— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) November 27, 2019
I'll take this all day long. pic.twitter.com/TCz1biOmrg— Single Payer or Bust🌹 (@stephlynn1982) November 27, 2019
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