Верховный Суд отменил решения собрания акционеров “Днепроэнерго”

Хозяйственная палата Верховного Суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.

Об этом УНИАН сообщил представитель ИК «Бизнес-Инвест» Александр ВИННИЧЕНКО.

По его словам, в частности, ВСУ отменил решение ВХСУ, оставив в силе решения Апелляционного хозяйственного суда Запорожской области, которым признавались незаконными решения вышеупомянутого собрания акционеров энергогенерирующей компании.

А.ВИННИЧЕНКО подчеркнул, что решение ВСУ обжалованию не подлежит.

Напомним, акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводится путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн.

В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) должна была консолидировать 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”.

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловала ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест (миноритарный акционер генкомпании), который посчитал, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда.

Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда, которым признавалось незаконным увеличение УФ «Днепроэнерго».

В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловала в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января т.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

Верховный Суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля т.г., однако заседание уже несколько раз переносилось.

4 марта т.г. коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля.

*** ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

До увеличения уставный фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. После допэмиссии госпакет может составить не менее 50%+1 акция.