Дело Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения Левина

Левина задержали работники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и СБУ.

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Офиса генерального прокурора.

«Только что сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены.

Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.