Убийство Гандзюк: Павловского взяли под стражу до 4 марта (видео)

Одного из обвиняемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшего помощника народного депутата Игоря Павловского задержали вчера в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации.

Суд постановил избрать фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Павловскому меры пресечения.

Сторона обвинения просила суд избрать Павловскому меру пресечения на более длительный срок - 60 дней, начиная с 20 января.

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Как сообщал УНИАН, Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации по пресечению деятельности преступной организации. Всего было проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам. Изъято средств в эквиваленте более 1,1 млн грн.

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиением людей и поджогами автомобилей жителей Херсонской области для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора объяснили, что Павловский в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк скрыться от следствия (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 21 января, в комментарии УНИАН прокурор Ярослав Ущапивский сообщил, что уголовное производство о создании в Херсонской области организованной преступной группировки было открыто еще весной 2018 года, однако из-за бездействия местных правоохранителей было принято решение передать производство в СБУ.