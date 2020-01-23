Арестован мужчина, причастный к подрывам, разжиганию нацвражды и осквернению памятников

Мужчина, подозреваемый в большом количестве тяжких и особо тяжких резонансных преступлений, полтора года скрывался от следствия.

Сегодня суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в совершении ряда подрывов в общественных местах, разжигании национальной вражды и ненависти, а также в вандализме в отношении ряда памятников на территории Украины.

Читайте такжеВ Одессе вандалы зарисовали мурал с героями "Ликвидации" (фото)

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Подозреваемый в совершении ряда тяжких и особо тяжких резонансных преступлений 18 месяцев скрывался от следствия, он был задержан накануне.

По данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганским действиям, которые заключались в осквернении могильного комплекса «Цадика Нахмана» в 2016 году, подрыве гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017 году, подрыве памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей), совершенном в 2017 году.

Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти в урочище Гута Пенятская в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы», а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги «Цори Гильод» во Львове в 2017 году; совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы; законченное покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, с применением неизвестного взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Кроме того, следствие считает его причастным к осквернению памятника воинам АТО, применению взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыву ручной гранаты у входа в приемную политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.

«Сейчас принимаются меры для завершения досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд. В отношении двух других участников совершения указанных преступлений продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде», - сообщили в прокуратуре.