В Одессе нашли виновного в повреждении памятника Неизвестному матросу

Этим вредителем оказался игравшийся ребенок. Мальчик отломал бронзовые цифры, пытаясь взобраться на монумент. Взрослые делали вид, что ничего не видят.

В Одессе памятник Неизвестному матросу, с которого исчезла часть цифр, обозначающих дату его открытия, повредил ребенок.

Как сообщили УНИАН в коммунальном учреждении «Центр-077», это установлено при изучении записи, снятой с видеокамер наружного наблюдения.

Как выяснилось, днем 21 апреля на парковку, недалеко от монумента, на микроавтобусе прибыла молодая семья – супруги и двое детей, один из которых и повредил памятник.

«Мальчик 6-8 лет подтянулся и сорвал бронзовую цифру под названием памятника. Убеждены, что ребенок находился в абсолютном неведении всей тяжести своего поступка. Также уверены и в том, что сопровождающие его взрослые все знали и понимали», - заявили в учреждении и акцентировали, что непосредственно родители должны понести соответствующее наказание.

«Если оставить все как есть, завтра у нас не будет памятников, не останется памяти», - говорится в сообщении.

Как уточнил пресс-секретарь профильного вице-мэра Николай Покровский, инцидент зафиксировали камеры КУ «Центр-077».

По его словам, около 17:00 мальчик, пытаясь залезть на памятник, схватился за цифры и отломил их. По данным пресс-секретаря, дети вместе с родителями приехали к монументу на автомобиле Fiat белого цвета. Все эти данные переданы в правоохранительные органы.

Директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова назвала случившееся «нравственным дном».

«Подобные действия – полное отсутствие нравственных принципов. Полное неприятие собственной истории… Цифры будут восстановлены силами коммунальных служб», - сказала Маркова.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что вандалы повредили часть надписи на монументе Неизвестному матросу, расположенному на Аллее Славы.

Справка УНИАН. Памятник неизвестному матросу в Одессе открыт 9 мая 1960 года. Возведен в память о моряках, павших при обороне и освобождении Одессы в годы Второй мировой войны. Монумент находится в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

В мемориал входит обелиск из красного гранита высотой 21 метр, к которому ведет Аллея Славы. У подножия обелиска – горит Вечный огонь. На Аллее Славы в одиночных и братских могилах похоронены герои обороны Одессы: летчики, морские пехотинцы, капитаны военных кораблей, доставлявших в осажденный город грузы, подводники, пограничники и др.