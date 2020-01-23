"Есть три больших блока": Дубилет назвал главные причины сокращения населения в Украине

Согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019-го года, население Украины (не считая оккупированные территории) составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Главными причинами сокращения населения Украины являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

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Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет журналистам в Киеве, передает «Громадське».

«Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают обратно, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», – отметил министр.

По его словам, в наибольшей мере на сокращение населения влияют именно второй и третий факторы.

Население Украины, согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019-го года, составляет 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.