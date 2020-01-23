цей матеріал доступний українською

Дубилет: после запуска Единого реестра украинцев мы сможем ежедневно отвечать, сколько людей живет в Украине

12:19, 23 января 2020
Общество
128 0
Дубилет надеется на запуск Единого реестра украинцев в течение одного-двух лет / фото УНИАН

Читайте такжеДубилет назвал топ-4 проблемы иностранцев в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и будет наполняться одновременно со многих реестров. И я надеюсь, что уже в следующем году мы сможем ежедневно давать ответ о том, сколько людей живет в Украине, о поло-возрастном составе и тому подобное», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, на территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. лиц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter