Дубилет: после запуска Единого реестра украинцев мы сможем ежедневно отвечать, сколько людей живет в Украине

Предполагается, что этот реестр будет верифицирован и будет наполняться одновременно со многих реестров.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет надеется на запуск единого реестра украинцев в течение одного-двух лет. Читайте такжеДубилет назвал топ-4 проблемы иностранцев в Украине Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции. «Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску единого реестра украинцев, который будет верифицирован и будет наполняться одновременно со многих реестров. И я надеюсь, что уже в следующем году мы сможем ежедневно давать ответ о том, сколько людей живет в Украине, о поло-возрастном составе и тому подобное», - отметил министр. Как сообщал УНИАН, на территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. лиц.

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