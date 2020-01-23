В Украине оценили численность населения: проживают 37 миллионов 289 тысяч человек

Дубилет уточнил, что это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

На территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на пресс-конференции.

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"Три методики дали примерно одинаковый результат. 37 млн 289 тыс. человек населения на территории Украины", - сказал он.

Дубилет уточнил, что это количество людей, которое физически находится на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года.

"В городе Киев проживают 3,7 миллиона человек", - отметил министр.

Дубилет также отметил, что из общего количества населения в Украине 15% - дети, лиц раннего трудоспособного возраста насчитывается почти 10%, основного трудоспособного возраста - 44%, зрелого трудоспособного возраста - 14%, пожилого возраста старше 65 лет - 6 млн человек.

Дубилет сообщил, что оценку численности населения осуществляли тремя методами.

"Максимальная разница между результатами (методами) составила 2,86% ... Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения, большая точность не нужна", - уточнил министр.

Первый метод, по его словам, базируется на данных мобильных операторов.

Второй метод - "елочка", то есть, как пояснил министр, это распределение людей по полу и возрасту. Для этого были использованы данные Госкомстата и электронных реестров, взяты данные Пенсионного фонда и экстраполированы через возрастную и половую информацию.

Третий метод - данные Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

"Мы будем работать дальше для того, чтобы эту информацию распределить по отдельным населенным пунктам. Далее мы хотим получить половозрастное распределение населения по отдельным регионам, по отдельным населенным пунктам, районам. Далее мы дадим информацию по доходам", - резюмировал он.