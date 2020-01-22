Массовое пересечение админграницы: в Меджлисе назвали дату "Марша достоинства в Крым"

Шествие на полуостров запланировали на начало мая.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал дату проведения акции "Марш достоинства в Крым", во время которой планируется массовое пересечения административной границы с оккупированным полуостровом.

Как сообщает 5 канал, марш запланирован на 2 мая на пункте пропуска "Чонгар".

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления будут проводить для того, чтобы международные организации, которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями, приобщившись к переходу админграницы. В первых рядах в Крым будут идти представители Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. В Меджлисе не исключают силового сценария прорыва на оккупированный полуостров.

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"Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар со своей земли. Для нас это угроза нашему существованию, возможно, впервые за последний период после депортации, такая очень реальная. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом оглянулись на свои решения и свои возможности", - сказал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, о намерении организовать подобное мероприятие Чубаров сообщил в начале декабря. Для этого уже создан штаб.