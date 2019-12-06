"Марш достоинства": Чубаров анонсировал шествие в Крым

Дату акции намерены назвать позже.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, экс-нардеп Рефат Чубаров заявил о подготовке масштабного шествия с материковой части Украины в оккупированный Крым.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, пишет "Крым.Реалии".

По его словам, акцию проводят для того, чтобы "помочь вернуть в правовые рамки Россию", которая после аннексии Крыма не выполнила ни одного международного решения. Акция будет называться "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

"Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", - пояснил Чубаров.

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Он также рассказал о намерении организаторов обратиться к ряду стран и международным организациям с призывом принять участие в марше. Чубаров отметил, что уже создан штаб, а его состав и дату акции сообщат позже - подготовка может занять до нескольких месяцев.

Как сообщал УНИАН, центральный венгерский телеканал назвал Крым российским.