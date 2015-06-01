Украинские дети вносят свой уникальный вклад в сохранение мира в стране - Гройсман

Одна из главных задач для отечественных политиков - сделать все, чтобы дети росли в мире, любви и достатке.

Об этом говорится в приветствии председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана по случаю Дня защиты детей, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

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В приветствии говорится: «В настоящее время, когда перед Украиной встали сложнейшие испытания, задача сохранения жизни, здоровья и благополучия подрастающего поколения как никогда актуальна». «Ведь война, которая безжалостно ворвалась в сердце каждого из нас, быстро учит ценить мирную жизнь, каждую ее минуту. И с большой гордостью хочу отметить, что украинские дети вносят свой уникальный вклад в дело сохранения мира и целостности нашего государства. Детские смайлики, картинки, письма поддерживают бойцов, которые защищают на востоке Украины нашу Родину», - отметил Гройсман.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Он учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году.

В Украине День защиты детей установлен в соответствии с указом президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98.