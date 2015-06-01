Сегодня празднуют международный День защиты детей

Сегодня, 1 июня, в мире отмечают международный День защиты детей.

День был учрежден Международной демократической организацией женщин в 1949 году, День защиты детей впервые провели в 1950. Практически сразу инициатива была поддержана ООН.

В Украине День защиты детей отмечается с 1998 года.

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Сегодня десятки стран во всем мире, в том числе и Украина, проводят различные мероприятия с целью обратить внимание общественности на проблемы и необходимость защиты прав несовершеннолетних.

Сегодня перед Украиной стоят новые вызовы в сфере защиты прав детей в связи с эскалацией поддерживаемого Россией насилия и боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.