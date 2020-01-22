СБУ не запрещала въезд в Украину российскому певцу Серову – СМИ

Певец запланировал концерт в Киеве на 23 марта.

Российскому певцу Александру Серову въезд в Украину не запрещен, несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма.

Об этом говорится в ответе СБУ на официальный запрос "Апострофа".

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"В Киеве во Дворце "Украина" на 23 марта анонсирован концерт российского певца Александра Серова, который в 2017 году выступал в аннексированном Крыму. Просим сообщить Вас о наличии или отсутствие запрета въезда в Украину указанного артиста", - говорилось в запросе.

В ответ на это в Службе безопасности сообщили, что, по состоянию на дату запроса, информации о запрете нет. В то же время, в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границы.

Ответа Государственной пограничной службы Украины пока нет.

Как сообщал УНИАН, 16 января народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что 40 народных депутатов из четырех фракций требуют от Службы безопасности не пускать на территорию Украины российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина, которые поддержали аннексию Крыма.

По словам Арьева, в случае, если СБУ позволит этим артистам въезд в Украину, «концерты спокойно не пройдут».