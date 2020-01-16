В Раде требуют от СБУ не пускать в Украину российских артистов Серова и Сюткина

Нардеп Арьев предполагает, что в случае, если эти певцы приедут в Украину, их концерты «спокойно не пройдут».

40 народных депутатов требуют от Службы безопасности не пускать на территорию Украины российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине! 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ - гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине», - написал он.

«Ну и посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с «Воровайками», которым издали запрет, или ватные гастролеры лезут из-за сознательного бездействия ответственного учреждения», - добавил Арьев.

Также он предполагает, что в случае, если СБУ все же разрешит этим артистам въезд в Украину, «концерты спокойно не пройдут».