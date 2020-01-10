Ликвидация Киевского патриархата: Филарет отозвал подпись под постановлением

Патриарх объяснил свое решение бездействием госсекретаря Министерства культуры.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви (УПЦ) от 15 декабря 2018 года, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Читайте такжеЛиквидация Киевской патриархии: суд запретил распоряжаться имуществом УПЦ КПОб этом говорится в сообщении Филарета в Facebook в адрес министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Филарет акцентировал, что соответствующее постановление было отменено в июне 2019-го, но государственный секретарь министерства не регистрирует новый документ. Именно из-за этого он решил отозвать свою подпись.

«Поэтому в дальнейшем подпись Патриарха Киевского и всей Руси – Украины Филарета под постановлением, так называемого Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года впредь прошу считать недействительной», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как Филарет заявил, что будет бороться за Киевский патриархат до последнего.