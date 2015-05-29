Командир "киборгов" Кузьминых рассказал подробности пребывания в плену боевиков

По словам командира "киборгов", практически все время в плену его содержали в одиночной камере. "90 из 124 дней плена я провел в комнатке без окон, размером метр на два с кафельными стенами и полом. Число, день, месяц, погоду на улице я узнавал у охранника… Все пространство на полу занимал матрас. Выводили меня только в туалет, раз в 10 дней – в душ. И пару раз в месяц – на допрос. От малоподвижности, возможно, и дала о себе знать травма колена, полученная много лет назад. Я пока еще прихрамываю", – рассказал он в интервью газете "Факты".

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Во время допроса, по словам Олега Кузьминых, ни о чем "военном" не спрашивали, поскольку узнавать эту информацию было глупо: она мгновенно устаревает – обстановка на фронте постоянно меняется.

"Все беседы со мной "следователь" сводил к тому, чтобы склонить меня к переходу на их сторону. В армии "ДНР" мне пообещали должность, звание – сказали, сразу полковника присвоят. Обещали достойную зарплату и даже просторную квартиру в Донецке. Но я не помышлял о том, чтобы нарушить присягу, данную Родине и народу Украины", – рассказал военный.

Как отмечает издание, Олег Кузьминых очень похудел. По его словам, в плену в основном его кормили небольшими порциями каши, сваренной на воде. "Я по мясу так соскучился, что по дороге в Киев, заехав в Харьков и увидев Макдональдс, попросил притормозить. Не домашняя еда, конечно, но все же хоть какой-то кусочек мяса с запахом и вкусом", – рассказал он.

Не сойти с ума ему помогали письма жены и рисунки детей, которые командиру "киборгов" передали незадолго до выхода на волю, а также три книжки, имеющиеся в наличии в тюремной библиотеке.

В последние дни в плену, украинского военнослужащего также перевели в камеру с зарешеченным окном. "Туда же бросали и казаков. Это было помещение примерно три на четыре метра. Порой там содержались до десяти человек. Мы особо не общались, но я слышал их беседы. Казаки жаловались, что высшее командование поступает с ними жестко и не ценит их военных заслуг. Они попадали за решетку в основном за неподчинение военному командованию", сказал украинский военный.

Как сообщал УНИАН, Олега Кузьминых освободили 22 мая. Президент Петр Порошенко тогда в своем "Твиттере" написал, что украинского военного освободили, а не обменяли. На следующий день президент наградил освобожденного из плена комбата орденом "За мужество".