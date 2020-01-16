В Киеве планируют переименовать еще ряд улиц

Дать новые названия также хотят нескольким столичным библиотекам.

Киевская городская рада может в ближайшее время переименовать ряд столичных улиц.

Как сообщает пресс-служба КГС, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты поддержали новые названия для ряда улиц.

В частности, планируются следующие изменения:

Дарницкий район: улица Константина Заслонова получит название Амет-Хана Султана; Сормовская - Исмаила Гаспринского;

Днепровский и Деснянский районы: улица Курнатовского будет называться именем Остафия Дашкевича;

Днепровский район: улица Пожарского станет улицей Дмитрия Багалея; улица Минина - Александра Лазаревского.

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Также депутаты запланировали дать новые названия некоторым столичным библиотекам. В частности, заведению им. Матросова в Шевченковском районе предлагается присвоить имя известного детского писателя Анатолия Костецкого. В Соломенском районе названия могут изменить три библиотеки: П. Вершигоры в библиотеку Е. Гуцало; В. Кудряшова в библиотеку В. Нестайко; А. Пироговского в библиотеку "Преображенская".

Все соответствующие изменения планируют рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве улицу Маршала Гречка переименовали в улицу Ивана Выговского.