цей матеріал доступний українською

В Киеве планируют переименовать еще ряд улиц

14:19, 16 января 2020
Общество
203 0
Киевсовет запланировал новые переименования / kyivcity.gov.ua

Как сообщает пресс-служба КГС, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты поддержали новые названия для ряда улиц.

В частности, планируются следующие изменения:

  • Дарницкий район: улица Константина Заслонова получит название Амет-Хана Султана; Сормовская - Исмаила Гаспринского;
  • Днепровский и Деснянский районы: улица Курнатовского будет называться именем Остафия Дашкевича;
  • Днепровский район: улица Пожарского станет улицей Дмитрия Багалея; улица Минина - Александра Лазаревского.

Читайте такжеКомитет Рады решил вернуть селу на Львовщине название, которое было к декоммунизации

Также депутаты запланировали дать новые названия некоторым столичным библиотекам. В частности, заведению им. Матросова в Шевченковском районе предлагается присвоить имя известного детского писателя Анатолия Костецкого. В Соломенском районе названия могут изменить три библиотеки: П. Вершигоры в библиотеку Е. Гуцало; В. Кудряшова в библиотеку В. Нестайко; А. Пироговского в библиотеку "Преображенская".

Все соответствующие изменения планируют рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве улицу Маршала Гречка переименовали в улицу Ивана Выговского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter