В Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского

Также новые названия получили улицы Подвойского и Ивана Шевцова в Шевченковском районе, и улица Горького в Деснянском.

В Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в улицу Ивана Выговского.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 65 из 84 депутатов.

Также сегодня депутаты переименовали две улицы в Шевченковском районе: улицу Ивана Шевцова - в Василия Макухи, участника украинского сопротивления в СССР (66 депутатов поддержали) и улицу Подвойского - в Юрия Глушко, украинского общественного и политического деятеля, одного из организаторов украинского национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине (63 депутата проголосовали «за»).

Переименована также улица Горького в Деснянском районе - в улицу Тодося Осьмачки, украинского писателя, поэта, переводчика (64 голоса «за»).