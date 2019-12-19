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В Киеве улицу Маршала Гречко переименовали в честь гетмана Ивана Выговского

17:16, 19 декабря 2019
Киев
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В Киеве улицу Маршала Гречка переименовали \ wikimapia.org

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 65 из 84 депутатов.

Также сегодня депутаты переименовали две улицы в Шевченковском районе: улицу Ивана Шевцова - в Василия Макухи, участника украинского сопротивления в СССР (66 депутатов поддержали) и улицу Подвойского - в Юрия Глушко, украинского общественного и политического деятеля, одного из организаторов украинского национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине (63 депутата проголосовали «за»).

Переименована также улица Горького в Деснянском районе - в улицу Тодося Осьмачки, украинского писателя, поэта, переводчика (64 голоса «за»).

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Теги: #Киев#переименованиепогода в Киеве