Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев в результате авиакатастрофы МАУ в Иране

Зеленский напомнил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн, и пообещал помочь с погребением погибших.

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, которые погибли в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента.

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Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

«Сейчас несколько наших граждан идентифицировано», – сказал Зеленский.

Также Зеленский проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее: «Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», – отметил он.

Зеленский напомнил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн, и пообещал помочь с погребением погибших.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.