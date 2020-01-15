Кабмин одобрил законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступления

Документ устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который ужесточает ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Читайте такжеКабмин назначил Александра Новикова председателем НАПК

"Соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду. Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования", - отметил премьер.

По его словам, преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам - строгая ответственность", - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании в среду ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства.