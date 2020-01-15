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Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства – премьер

13:31, 15 января 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них – межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают. Ранее мы провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Кабинета министров Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер заявлял, что Кабинет министров планирует в 2020 году существенно сократить расходы на государство.

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