Вкладчики банков в первом квартале потеряли 9,8 млрд. грн.

Секретариат Президента Украины оценивает потери физических лиц - владельцев банковских депозитов из-за высокой инфляции в первом квартале этого года в 9,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в справочных материалах, розданных сегодня на брифинге первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА по итогам еженедельной встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По оценкам Секретариата, в целом с начала 2003 года суммарные потери физлиц - вкладчиков банков из-за инфляционных процессов составили 80 млрд. грн.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%. С начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.

В то же время, в марте 2008 г. к марту прошлого года инфляция составила 26,2%, в январе-марте к аналогичному периоду 2007 года - 22,5%.

В апреле Всемирный банк изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В октябре 2007 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году - с 4,6% до 5,4%. По прогнозам МВФ, инфляция в Украине по итогам 2008 года составит около 17%.

Инфляция по итогам 2006 года составляла 11,6%, в 2005 году - 10,3%.

В госбюджете на 2008 год заложен прогнозный показатель инфляции на уровне 9,6%.

По данным НБУ, средневзвешенная ставка по депозитам в национальной валюте в марте осталась без изменений - 8,9%, в иностранной - уменьшилась с 6% до 5,7%. Интегральная ставка по депозитам уменьшилась с 7,9% до 7,8%.

Общий объем депозитов в марте увеличился на 5,2% (с начала года - на 7,7%) - до 301,6 млрд. грн. Депозиты физических лиц увеличились на 3,1% (с начала года - на 9,6%) - до 180,3 млрд. грн. Депозиты юридических лиц выросли на 8,5% (с начала года - на 4,9%) - до 121,3 млрд. грн.