Офис генпрокурора начал допрашивать освобожденных из плена боевиков украинцев

Освобожденные из плена свидетельствуют о том, что боевики проводили пытки и применяли физическое насилие.

Офис генерального прокурора начал допросы 76 украинцев, освобожденных 29 декабря с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

«Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

В частности, сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.

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«Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без вреда процессу их физического и эмоционального восстановления», - заявили в Офисе генпрокурора.

При этом, говорится, что по результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями», - сказано в сообщении.