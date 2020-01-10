Похитил и вывез в Днепр 5-летнего ребенка: патрульные задержали пьяного хулигана (фото)

Малыша передали сотрудникам ювенальной превенции.

Патрульные и неравнодушная пассажирка рейсового автобуса спасли 5-летнего мальчика, которого пьяный «друг» матери после ссоры вывез в Днепр.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Киеве две женщины вынесли из ТЦ бокс с пожертвованиями для больного ребенка (видео)«О том, что в салоне рейсового автобуса находится мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения с маленьким ребенком, который его боится, сообщила спецлинии 102 пассажирка. Женщина посадила ребенка рядом с собой. Уже в Днепре она передала мальчика патрульным. Спутник ребенка был в таком состоянии, что не мог сидеть на сидении, а лежал просто на полу рядом. Мужчина вел себя неадекватно, и даже позабыл, что с ним был маленький мальчик», – говорится в сообщении.

Патрульные узнали все обстоятельства происшествия у бабушки малыша, телефон которой нашли у нетрезвого гражданина, и у самого мальчика, который оказался очень коммуникабельным и умным. Как выяснилось, мужчина, который его вез в Днепр, «друг» матери. Взрослые вместе употребляли алкогольные напитки, а затем поссорились. В результате конфликта мужчина забрал мальчика с собой.

Ребенок был легко одет и голоден. Патрульные передали малыша сотрудникам ювенальной превенции, мужчину доставили в Днепровского отделения полиции, а за его поведение в общественном месте они составили административный материал по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

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