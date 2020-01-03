На Рождество дети смогут покататься на патрульных авто, а взрослые надеть алкоочки - полиция

В Киеве мероприятие пройдет с 12:00 до 16:00 на улице Владимирской (возле Софийской площади).

На Рождество патрульная полиция во многих городах Украины даст возможность детям покататься на своих авто с сиреной, а взрослым одеть алкоочки (имитируют состояние алкогольного опьянения).

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Украина в Facebook.

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«Рождество с патрульными стало для нас маленькой традицией. Ведь уже третий год подряд мы празднуем этот день вместе со всеми желающими детьми и взрослыми», - говорится в сообщении.

Так, детей 7 января ожидает полицейское авто, в котором можно будет поиграть и покататься (есть возможность поговорить в рацию, воспользоваться громкоговорителем, сиреной); знакомство с полицейским роты Тактико-оперативного реагирования; специально оборудованная дорожными знаками игровая площадка; рождественские сюрпризы; фотозона.

В то же время для взрослых будет обустроена локация с алкоочками.

В информации обнародован список городов, в которых состоятся встречи взрослых и детей с патрульными. В частности, в Киеве это встреча пройдет с 12:00 до 16:00 на улице Владимирской (возле Софийской площади). В перечне есть не только областные центры Украины.