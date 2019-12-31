Освобожденные из плена встретят Новый год с родными, если позволит здоровье (видео)

Тяжело больных среди экс-пленников нет, но у многих из них в плену обострились хронические болезни.

Освобожденные из плена боевиков "Л / ДНР" смогут встретить Новый год с родными, если позволит здоровье.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Предыдущие сутки бывшие пленники провели в больницах. 64-ю гражданскими занимались в клинической больнице "Феофания", армейцев обследовали в центральном военном госпитале. Медики осматривают всех в ускоренном темпе, чтобы те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, как можно быстрее попали домой.

Врачи отмечают, что тяжелых больных среди освобожденных нет, но у многих в плену обострились хронические болезни. Несколько человек будут нуждаться в длительном лечении. Кроме того, всем бывшим пленникам понадобится психологическая реабилитация.

По словам заместителя главного врача "Фефании" Андрея Строканя, практически у всех освобожденных есть в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и, конечно, обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Вечером в тот же день освобожденных украинцев встретили в аэропорту "Борисполь".