В Крыму установлен памятник ослу

В Крыму, в бахчисарайском селе Залесное, установлен первый в Украине памятник ослу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил основатель единственной в Украине ослиной фермы «Чудо-ослик» Николай ПОМОГАЛОВ.

«Это единственный в Украине памятник ослу», - отметил он.

Скульптура осла выполнена в натуральную величину. Осел улыбается во весь рот, одет в футболку и бейсболку, в лапах у животного кувшин.

«Осел держит кувшин, то есть, он рад встрече гостей. На голове у осла бейсболка, то есть, он показывает, что мы живем в туристическом Крыму», - рассказал основатель ослиной фермы.

Установка памятника приурочена к 5-летию фермы "Чудо-ослик". Памятник выполнен из современных полимерных материалов (более 10 компонентов).

Идея памятника принадлежит семье Н.ПОМОГАЛОВА, задумку воплотил в жизнь один из крымских скульпторов.

«Осел служит человеку более двух тысяч лет. Но осел незаслуженно обойден, вот мы и решили заполнить эту брешь - сделали ослу памятник», - отметил Н.ПОМОГАЛОВ.