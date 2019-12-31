Украинские военные записали трогательное поздравление с Новым годом (видео)

В комментариях к видео пользователи благодарят военных за защиту от врага, желают им счастливо отпраздновать Новый год и оставаться здоровыми и живыми.

Украинские военные, которые защищают нашу страну на передовой Донбасса, опубликовали щемящее поздравление с Новым годом и Рождественскими праздниками.

На видео можно увидеть, как бойцы празднуют Новый год на позициях и в окопах. Весь ролик сопровождается мелодией всемирно известной колядки "Щедрик" и отрывками из концерта симфонического оркестра.

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"Вооруженные силы Украины желают веселых праздников. "Щедрик" от тех, кто защищает Рождество", – говорится в подписи к видео.

В комментариях к видео пользователи благодарят военных за защиту от врага, желают им счастливо отпраздновать Новый год и оставаться здоровыми и живыми.

"Помните о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года", – написал министр обороны Андрей Загороднюк.

Поздравление военных ВСУ с новогодними праздниками: видео