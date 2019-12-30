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В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев на админгранице с Крымом

20:54, 30 декабря 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть временно оккупированный Крым в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на близкое к оккупационной власти Крыма издание "Крыминформ".

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Сообщается, что российские силовики задержали мужчин в темное время суток.

В ФСБ РФ утверждают, что "украинцы имеют уголовное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

Напомним, ранее на административной границе с оккупированным Крымом российские пограничники задержали активиста Абдурахмана Ульчицкого. Позже его отпустили.

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Теги: #новости Украины#оккупация Крыма#ФСБ РФ#задержание украинцев#Новости Крыма