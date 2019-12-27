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Пограничники РФ задержали активиста на админгранице с Крымом

15:03, 27 декабря 2019
Общество
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 фото: Крымская солидарность/Facebook Абдурахмана Ульчицкого задержали второй раз за день / фото: Крымская солидарность/Facebook

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Об этом общественное объединение «Крымская солидарность» сообщает в Facebook.

"На КПП «Каланчак» российскими погранслужбами второй раз за сегодняшний день задержан активист, проживающий в Старом Крыму, Абдурахман (Владимир) Ульчицкий. Он является зятем активиста Зеккия Куламетова", - сказано в сообщении.

В частности, около 11.00 Ульчицкого впервые задержали на дополнительную проверку при переходе границы по направлению из оккупированного Крыма. Все это время его ожидали родственники, среди которых супруга, а также семья ее брата с четырьмя детьми. Ульчицкого увели в помещение, забрали телефон и задавали вопросы о списке контактов и переписках.

"Через два часа его отпустили. Он благополучно сопроводил родственников. На обратном пути, при повторном переходе российского КПП был задержан сотрудниками в форме с шевронами ФСБ", - сказано в сообщении.

Правозащитники заявили, что следят за ситуацией.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря российские пограничники Федеральной службы безопасности заявили о задержании гражданина Украины на въезде в оккупированный Крым.

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Теги: #новости Украины#Крым#Россия#пограничники#активист