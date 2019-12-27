Задержанного на админгранице с Крымом активиста Ульчицкого отпустили

Активиста спрашивали о том, какую литературу он читает, посещает ли суды над крымскими татарами и встречи «Крымской солидарности».

Задержанного на административной границе с временно оккупированным Крымом активиста Абдурахмана Ульчицкого отпустили.

Как сообщает общественная организация «Крымская солидарность» в Facebook, его супруга Хатидже Ульчицкая, обеспокоенная долгим задержанием ее мужа, отправилась узнать о причинах.

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«В результате ее также отвели в отдельное помещение. Ей были заданы вопросы о ее гражданской позиции, о том, по какой причине происходят аресты в Крыму, о том, что ей известно о «Крымской солидарности». Также задавали вопросы о ее брате Гирае Куламетовом. Она отказалась отвечать на вопросы», - сказано в сообщении.

Ульчицкая добавила, что при задержании ее мужа спрашивали о том, какую литературу он читает, посещает ли суды над крымскими татарами и встречи «Крымской солидарности».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, на КПП «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники впервые задержали активиста Абдурахмана Ульчицкого.

Ульчицкого задержали на дополнительную проверку при переходе границы по направлению из оккупированного Крыма и отпустили через два часа после опроса. Затем его задержали на обратном пути на аннексированный полуостров.